Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", показала, как ей наводят красоту перед съемками - началось все с макияжа.

Мерьем Узерли завоевала большую популярность в разных странах после съемок в сериале "Великолепный век", где она исполнила роль Хасеки Хюррем Султан (Роксоланы), пишет Politeka.net.

Звезда снималась в проекте с 2011 по 2013 года, и решила его покинуть, продолжив развитие карьеры. При этом внешность артистки резко менялась, и ее часто обвиняли в пластике.

Что нельзя не отметить точно это то, что артистка сильно похудела, а также поменяла цвет волос.

В новом видео актриса показала, как ее готовят к съемкам. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Все началось с макияжа, а затем ей сделали прическу. В итоге получился идеальный образ, за который звезду не критиковали, а наоборот делали комплименты.

Только за шесть часов публикация собрала почти 200 тысяч просмотров.

"Ты очень красивая актриса", "Я люблю тебя всем сердцем", "Вау, сколько любви ты во мне вызываешь", "Очень красивое видео", "Я уверена, ты самая красивая женщина в мире...", - написали пользователи сети.

Напомним, Узерли из Великолепного века отрастила усы и схватилась за рюмку

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