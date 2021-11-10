Відома українська актриса Ольга Сумська, яка вже не раз дивувала моложавим виглядом в модних нарядах, з'явилася на заході в дизайнерській вишиванці і здивувала луком.

Ольга Сумська часто бере участь в різних заходах і вражає зовнішністю в нарядах з мінімумом зухвалості. Найчастіше зірка вибирає класичні сукні та брючні костюми, що приховують її фігуру.

При цьому нерідко актриса театру і кіно блищить на вечорах в сукнях українських дизайнерів і нарядах з вишивкою. А ось суконь-вишиванок і таких же блуз у зірки досить велика кількість.

Причому і цього разу їй вдалося приємно порадувати стильною комбінацією темної спідниці та вишиванки з темною вишивкою на руках. Яскравий макіяж і проста зачіска вдало доповнили образ Сумської.

Не так давно Ольга Сумська під час прогулянки на вулиці з собакою розповіла, що її чоловік категорично не любить виходити разом з вихованцем і вважає за краще залишати цю справу дружині. Тоді як сама вона заодно ще й встигає зробити собі пробіжку.

Сумська вирішила показати свій типовий вечірній лук для вигулу вихованця і своєї маленької оздоровчої програми. Позувала актриса в ліфті, демонструючи образ.

Нагадавши, Сумська в бейсболці і безформному вбранні показала, як "Роксолана" виглядає без камер: "на пробіжку".

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська поруч з Борисюком випадково показала обличчя без макіяжу і фільтрів:"дуже собі подобаюся".

Також Politeka писала, що Сумська показала, як виглядала більше 20 років тому, фото: "Це ви? Спершу подумала...".