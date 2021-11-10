Головній героїні другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Златі Огневич зовсім скоро належить вибрати коханого на проекті і оголосити своє рішення публічно, а поки сама артистка міркує про майбутнє.

Злата вже не раз дивувала шанувальників поведінкою на проекті і досить провокативними питаннями, якими ставила в глухий кут чоловіків на «Холостячку». Цього разу вона вирішила прокоментувати одну з гучних тем.

"Багато хто щиро дивується, чому я ставлю на першому побаченні з чоловіком питання про майбутнє. Саме на першому побаченні і потрібно ставити подібне питання! Якщо чоловік каже:»неможливо загадати життя, я живу моментом".... Ні! Нічого серйозно такий чоловік Вам не може запропонувати!

Я вчуся подібний досвід і мудрість використовувати в своєму житті. Сподіваюся, моя порада комусь допоможе або просто дасть імпульс подумати над вибором. Я взагалі глибоко переконана: кожна мама може вчити свою дочку цим питанням. Говорити про важливість того, як варто спілкуватися з чоловіком на першому побаченні!» - висловилася Огневич.

Раніше також в мережі опублікували фрагмент нового випуску, який покажуть 12 листопада о 19:00 на телеканалі "СТБ". Шанувальникам показали, що Огневич доведеться віч-на-віч поговорити з колишньою дружиною учасника Андрія Задворного, яку той привів на їх побачення.

Як відомо, Андрій має власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10, куди він і привів Злату, але зустрічі з колишньою дружина вона ніяк не очікувала.

Раніше Politeka писала, що "Холостячка" Огневич засвітила особливого чоловіка, з яким їй добре: густа борода і м'язисті руки.

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич розповіла правду, як відмова від м'яса позначилася на її зовнішності: "я зовсім не ідеальна".

A ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич розкрила секрет, як краще пізнати людину на першому побаченні: "Розкажи мені о...".