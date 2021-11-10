У мережі показали, як виглядає закулісся і як готують до виступів на паркеті учасників "Танців з зірками", не обійшлося і без Осадчої.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Танці з зірками" в Instagram опублікували яскраві кадри із закулісся проекту. Так, на знімках можна побачити телеведучу Катю Осадчу, яка бере інтерв'ю в учасників і суддів шоу, а також кількох дівчат, над якими копошаться візажисти.

Так, можна побачити, що хореограф Влад Яма разом з дружиною і сином розповідає щось Осадчій. Також з телеведучою поспілкувався учасник програми Артур Логай зі своєю партнеркою. А на одному зі знімків видно Дмитра Кадная з його партнеркою і батьком, який вийшов з ними на паркет в минулому ефірі. Крім того, журналісти зловили Діму в закуліссі, де він вже не в образі.

У підписі публікації йдеться: "Атмосфера прямого ефіру на шоу "Танці з зірками". Велика команда працює над тим, щоб щотижня дарувати вам свято! А вже цієї неділі чвертьфінал головного танцювального шоу країни! Це буде фантастично".

Нагадаємо, Дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися: "Прости, але я хочу сказати...".

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