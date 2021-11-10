Відомий український співак Олександр Пономарьов зробив цікаву заяву, згадавши свого колегу, зіркового детектива шоу "Маска" співака Дзідзьо (Михайла Хому).

Олександр Пономарьов зробив новий пост на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Артист з довольнй посмішкою на обличчі був зображений на тлі рояля. Він розповів, що проект над яким вони працюють спільно з Dzidzio, скоро буде представлений публіці.

"Працюємо, тому мало часу на соц. мережі! Але найближчим часом ви побачите, що ми робимо разом з Dzidzio», - написав Пономарьов.

Отетимо, така заява сколихнула шанувальників артиста.

«Заінтригували. Чекаємо чогось цікавого", "але вже скучили", "Бджілка, Ай молодець", "гарного і приємного вечора! Нехай все задумане збудеться", "Порадуйте нас", "бажаю успіхів", "чекаємо з нетерпінням❤", - пишуть в коментарях.

Крім комнозіціі, співаки збираються зняти кліп, прем'єру якого можна буде подивитися на Ютуб.

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