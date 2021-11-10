Известный украинский певец Александр Пономарев сделал интересное заявление, упомянув своего коллегу, звездного детектива шоу «Маска» певца Дзидзьо (Михаила Хому).
Александр Пономарев сделал новый пост на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Артист с довольнй улыбкой на лице был запечатлен на фоне рояля. Он рассказал, что проект над которым они работают совместно с Dzidzio, скоро будет представлен публике.
«Работаем, поэтому мало времени на соц. сети! Но в ближайшее время Вы увидите, что мы делаем вместе с Dzidzio», - написал Пономарев.
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Отетим, такое заявление всколыхнуло поклонников артиста.
«Заинтриговали. Ждем чего-то интересного», «Но уже соскучились», «Пчелка, ай молодец», «Хорошего и приятного вечера! Пусть все задуманное сбудется», «Порадуйте нас», «Желаю успехов», «Ждем с нетерпением❤», - пишут в комментариях.
Помимо комнозиции, певцы собираются снять клип, премьеру которого можно будет посмотреть на Ютуб.
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