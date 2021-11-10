27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла про відпочинок з чоловіком і сином, опублікувавши красиві фото.

27-річна Реп'яхова розвиває свою сторінку в Instagram, на яку у неї вже підписані 127 тисяч користувачів мережі, пише Politeka.net.

Блогерка багато розповідає про свою сім'ю, і як вона проводить час. Цього разу Реп'яхова разом з чоловіком вирушили в Полтавську область.

"Тут дуже красива природа, ліс, повітря.

спа і басейн.



Мішенька обожнює плавати і дуже добре спить після басейну і в принципі.

Адаптації, як в Туреччині не було 🙈



Незважаючи на те, що холодно, ми дуже раді, що приїхали сюди", - поділилася Катерина.

На знімках дівчина позувала, як одна на тлі дерев, так і разом з чоловіком в одному із закладів.

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Красиві ❤️🙌", " Катюша, природа дійсно заворожує. Дуже люблю природні краси 🔥. Шикарного Вам відпочинку"," значить Катюша Вам треба жити в приватному будинку, там, де більше природи", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік відпочивали в Туреччині в середині жовтня.

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