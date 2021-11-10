27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла про відпочинок з чоловіком і сином, опублікувавши красиві фото.
27-річна Реп'яхова розвиває свою сторінку в Instagram, на яку у неї вже підписані 127 тисяч користувачів мережі, пише Politeka.net.
Блогерка багато розповідає про свою сім'ю, і як вона проводить час. Цього разу Реп'яхова разом з чоловіком вирушили в Полтавську область.
"Тут дуже красива природа, ліс, повітря.
спа і басейн.
Мішенька обожнює плавати і дуже добре спить після басейну і в принципі.
Адаптації, як в Туреччині не було 🙈
Незважаючи на те, що холодно, ми дуже раді, що приїхали сюди", - поділилася Катерина.
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На знімках дівчина позувала, як одна на тлі дерев, так і разом з чоловіком в одному із закладів.
За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Красиві ❤️🙌", " Катюша, природа дійсно заворожує. Дуже люблю природні краси 🔥. Шикарного Вам відпочинку"," значить Катюша Вам треба жити в приватному будинку, там, де більше природи", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік відпочивали в Туреччині в середині жовтня.
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