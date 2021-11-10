Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що сталося після її відходу з проекту "Орел і Решка".

Як повідомляє Politeka.net, знаменита телеведуча Леся Нікітюк, яка отримала широку популярність після виходу на екрани шоу "Орел і Решка" з її участю, розповіла, що сталося після її відходу з проекту. У своєму Instagram телезірка опублікувала яскраві кадри з презентації Star Light Media, а в підписі до публікації поділилася одкровенням.

На фотографіях Леся з'явилася перед камерою і сама, і зі своїми колегами по Новому каналу. Для вечірки вона вибрала незвичайний образ-вузькі чорні штани і кофтинку з відкритими плечима на блискавці в тон. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру красуні. Її волосся зібране у високий пишних хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Майже 5 років, як я завершила свою участь у проекті "Орел&Решка" і "поступила" на @novy_channel. І жити стало набагато краще, тому що я нарешті вдома. Спасибі, що дивіться все, що велика команда STARLIGHT MEDIA робить для вас! Попереду багато нових проектів".

Нагадаємо, Нікітюк вразила змінами зовнішності і розповіла про свій "чудодійний" засіб: "Почала пити...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк у чорному шовковому халатику "нагнала апетит" відомому ведучому: "Дай знати, де ти".

Також Politeka писала, що Нікітюк після супу зі склом зізналася, які гидоти пробувала заради роботи: "Блювала далі, ніж бачила".