Дружина ведучого Григорія Решетника Христина показала яскраві знімки і поділилася з українками модними порадами на осінь.
Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого, ведучого шоу "Холостячка" Григорія Решетника Христина поділилася в мережі яскравими кадрами, на яких продемонструвала два стильних образи. А в підписі до публікації дівчина розкрила модне лайфхаки на осінь.
Так, на перших кількох знімках Христина відображена на прогулянці, тут вона коричневому теплому пальто, масивних чорних черевиках, і чорній шкіряній сукні. На другій порції кадрів дружина ведучого продемонструвала другий образ - з темними джинсами, яскравим светром і чорною курткою.
У підписі до публікації Христина написала: "Я добре знаю, що тема моди і шопінгу вам особливо подобається – як і мені. Тому ділюся з вами своїми луками, які сформувала буквально за пару хвилин. 1. Пальто, масивні чоботи і шкіряне плаття. 2. Куртка, джинси, светр і кросівки. Всі ці варіанти - ідеальні на кожен день, для прогулянок з дітьми і просто, щоб відчувати себе комфортно і стильно".
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