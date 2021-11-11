Співачка Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) після смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра, так і не вийшла заміж вдруге, та й взагалі приховує своє особисте життя за сімома печатками.

36-річна артистка вирішила полоскотати собі нерви, влаштувавши випробування рандомним любовним пророцтвом. У своїх нових "сторіз" в Instagram Кароль опублікувала кадри, на яких вибирає одну з жуйок Love is і читає, що написано на фантику, передає Politeka.net.

"На столі жуйки Love is. І вибираємо, читаємо послання. Що ж мені пророкують на сьогодні: "Любов - це домовитися поховати минуле", - випало Тіні, чому вона, здається, несильно здивувалася.

Нагадаємо, чоловік Кароль, продюсер Євген Огір, помер 28 квітня 2013 року в Києві на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням – раком шлунка. Їхньому синові Веніаміну на той час не було ще й п'яти років.



Овдовіла співачка досі сумує за коханим. Рік тому, в річницю його смерті вона опублікувала в соцмережі його знімок, доповнивши щемливим підписом: "Інша близькість. Їй сім років".

А 14 серпня цього року, в день народження покійного чоловіка, Кароль опублікувала ще одне фото, підпис під яким свідчить: "Я молодець, я знаю... Все, як ти хотів. З Днем народження, вічність".

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