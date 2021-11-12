Актриса Олена Кравець, яка стала зіркою "студії Квартал 95", здивувала виглядом на архівних фото задовго до популярності.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є однією з найвідоміших зірок "Квартал 95". У 1997 році актрису запросили в команду КВК "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", з якою в 98-му році вже утворилася команда "Квартал 95". Через кілька років колектив трансформувався в" студію квартал 95 " і почав випускати продукт для телебачення. А в 2018 році Олена очолила проект "Жіночий квартал", який покинула зовсім недавно.

Артистка стала дуже популярною, тому за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram і створюють безліч фан-акаунтів в соціальній мережі. На одній з таких сторінок з'явилися архівні фото Олени. На них Кравець була в різному віці. Також у відео додали більш сучасні фотографії.

"Тренд. Улюблена Олена", - було написано під відео.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Умничка. Красуня", "більш ніж неймовірно", "Супер".

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