Актриса Елена Кравец, которая стала звездой "студии Квартал 95", удивила видом на архивных фото задолго до популярности.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является одной из самых известных звезд "Квартал 95". В 1997 году актрису пригласили в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", с которой в 98-м году уже образовалась команда "Квартал 95". Через несколько лет коллектив трансформировался в "студию квартал 95" и начал выпускать продукт для телевидения. А в 2018 году Елена возглавила проект "Женский квартал", который покинула совсем недавно.

Артистка стала очень популярной, поэтому за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграме и создают множество фан-аккаунтов в социальной сети. На одной из таких страничек появились архивные фото Елены. На них Кравец была в разном возрасте. Также в видео добавили более современные фотографии.

"Тренд. Любимая Лена", - было написано под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Умничка. Красавица", "Более чем невероятно", "Супер".

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