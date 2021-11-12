Актриса Елена Кравец, которая стала звездой "студии Квартал 95", удивила видом на архивных фото задолго до популярности.
Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является одной из самых известных звезд "Квартал 95". В 1997 году актрису пригласили в команду КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", с которой в 98-м году уже образовалась команда "Квартал 95". Через несколько лет коллектив трансформировался в "студию квартал 95" и начал выпускать продукт для телевидения. А в 2018 году Елена возглавила проект "Женский квартал", который покинула совсем недавно.
Артистка стала очень популярной, поэтому за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграме и создают множество фан-аккаунтов в социальной сети. На одной из таких страничек появились архивные фото Елены. На них Кравец была в разном возрасте. Также в видео добавили более современные фотографии.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом"
Эктор Хименес-Браво впервые вывел в свет свою главную женщину: "Сегодня отдыхаем, а уже завтра..."
Всплыли пугающие детали гибели украинского рэпера: "Расчленяла она его живым"
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
"Тренд. Любимая Лена", - было написано под видео.
Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:
"Умничка. Красавица", "Более чем невероятно", "Супер".
Напомним, Елена Кравец, получившая новую работу, сбежала с мужем в горы и показала апартаменты
А еще Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила достижениями в новом хобби
Также Politeka сообщала, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" показала стильный образ, надев осеннее пальто