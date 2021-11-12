Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка зовсім недавно поскандалила зі співаком на проекті "Танці з зірками", несподівано вирішила прислухатися до критиків.

Як пише Politeka.net, про це танцівниця розповіла в нових сторіс на своїй сторінці в Instagram.

«Я завжди намагаюся прислухатися до ваших порад і позитивної критики. І з сьогоднішнього дня я вирішила зайнятися технікою мови, працювати над собою, над вимовою, над правильністю вимови, і сьогодні провела перше заняття, - зізналася хореограф.

Також Гвоздьова поділилася враженнями від першого заняття.

"Це шалено захоплююче і складно одночасно. Виявляється, я там і неправильно дихаю, напружую шию, не туди тягну тональності, звуки, голосні приголосні. Коротше, це дуже цікаво, пізнавально", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова здивувала скандальною поведінкою щодо співака Меловина і зухвалими зауваженнями на адресу його партнерки на проекті "Танці з зірками".

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова після скандальних одкровень заговорила про втрату роботи

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