Ведуча Леся Нікітюк, найбільш відома за тревел-програмою "Орел і решка", зробила важливе оголошення й вразила новим образом.

34-річна зірка, що знімалася крім "Орла і решки" в таких шоу, як "Хто зверху?", "Le Маршрутка" і "Хто проти блондинок?" поділилася особистими переживаннями в своєму мікроблозі в Інстаграм, передає Politeka.net.

Минуло майже п'ять років, як Нікітюк припинила зйомки в "Орлі і решці" та перейшла на роботу на Новий канал. Після цього, за її словами, "жити стало легше" - нарешті ведуча відчула себе "вдома".

Леся анонсувала повернення на телеекрани відомого шоу «ЛесяЗдЄся» в 2022-му році, але в дещо трансформованому вигляді. Суть попередніх випусків - пошуки ідеального супутника життя. Леся каталася по світу і знайомилася з різними чоловіками, вивчаючи їх темперамент, поведінку і манери.

Нікітюк доповнила пост яскравими фото з однієї з вечірок STARLIGHT MEDIA. Ведуча відвідала захід в чорному топі зі спущеними на плечі рукавами і вузьких брюках. З-під короткого топа визирав її животик. Волосся Леся підняла у високий хвіст, красиво уклавши локони на плечі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі порівняли образ Нікітюк з образом співачки Брітні Спірс:

"Ще трохи і Брітні Спірс станеш або - краще 🔥 🔥 - ну і комплімент 😏🤦🏼‍♀️"

"Лесенька, спасибі за ваш гумор і щастя, яке відбувається після перегляду вашого контенту. Ви мій особистий Кашперовський на позитив у житті👍🤩"

"Красуня!!!!! ❤ ❤ ️❤ ️ Удачі тобі леді Ле!"

"Леся, тільки вперед 🔥 🔥 🔥 все обов'язково вийде🌺"

"Українська Барбі)"

"👏 👏шикарна новина! Хотілося б ще Ле Маршутку, нещодавно переглядала 2 сезон! 🔥"

"Шкода, що покинули "Орел і решка". Зізнаюся, чесно, ви були найкращою ведучою всіх часів!!!"

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