27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, вирішила розповісти, що у неї насправді не було весілля з Віктором Павликом.

Як відомо, Катерина вже давно працює концертним директором свого чоловіка. Однак після того як їх відносини стали публічними дівчина також стала активно вести блог в соціальній мережі, в тому числі і Instagram.

Тому практично кожен день вона показує своє життя в безлічі відео, розповідає про свої будні і рекламує різні товари. Нерідко Катерина стикається з критикою, адже різниця у віці з чоловіком і його попередні відносини часто обговорюються в мережі.

Тому Репяхова рідко говорить саме про особисте спілкування з Павликом. Цього разу на відпочинку під час прогулянки пара натрапила на наречену і нареченого, на що сама дівчина помітила:

"Зустріти наречену-хороший знак. Я теж хочу весілля (у нас з чоловіком її не було", - написала Репяхова.

Раньше Репяхова згадала про те, як спочатку багато попереджали її про те, що розкрутитися, як блогеру, їй буде важко.

"Це складно,це дорого, це неможливо. А я вірила в себе. Блог - і правда важка праця, яка вимагає багато уваги і часу», - визнала Репяхова.

Вона розповіла, що багато проблем, з якими стикаються блогери, зовсім неактуальні для інших людей.

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