Зірка "Євробачення" і солістка популярної групи"Go_A" Катя Павленко показала страшне небесне явище над Києвом.
Катя Павленко є відомою солісткою групи "Go_A", яка прославилася на конкурсі естрадної пісні "Євробачення". Там група вразила всю Європу своїм талантом і незвичайним стилем. Цього року група зайняла 5-е місце на конкурсі, і була в лідерах по голосуванню глядачів. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу артистка опублікувала нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Павленко показала страшне небесне явище над Києвом. На фото буквально видно, як "горять" хмари червоними фарбами.
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"Там, де ми шукали рай
Вже горить неба край
Сонце горить вогнем
Хто ми? Куди йдемо?",- підписала фото Катя Павленко.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "щось на магічному", "Оооо, текст нової пісні", "Червоне море з хмар", "Небо горить", "сьогоднішня дійсно красивих Захід Сонця", "Вау, як зачаровує", "мені не вистачає слів, це неймовірно", "Українське хоку від Каті Павленко", " Красиво! Такий захід до холодної ясної погоди або навіть морозів".
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