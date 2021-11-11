Зірка "Євробачення" і солістка популярної групи"Go_A" Катя Павленко показала страшне небесне явище над Києвом.

Катя Павленко є відомою солісткою групи "Go_A", яка прославилася на конкурсі естрадної пісні "Євробачення". Там група вразила всю Європу своїм талантом і незвичайним стилем. Цього року група зайняла 5-е місце на конкурсі, і була в лідерах по голосуванню глядачів. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Павленко показала страшне небесне явище над Києвом. На фото буквально видно, як "горять" хмари червоними фарбами.

"Там, де ми шукали рай

Вже горить неба край

Сонце горить вогнем

Хто ми? Куди йдемо?",- підписала фото Катя Павленко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "щось на магічному", "Оооо, текст нової пісні", "Червоне море з хмар", "Небо горить", "сьогоднішня дійсно красивих Захід Сонця", "Вау, як зачаровує", "мені не вистачає слів, це неймовірно", "Українське хоку від Каті Павленко", " Красиво! Такий захід до холодної ясної погоди або навіть морозів".

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