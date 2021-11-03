Певица недавно заявила, что коллаборации с Måneskin не будет

Фронтвумен группы "Go_A", который представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение", Екатерина Павленко опубликовала новое фото, на котором виден шрам на теле.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Павленко вместе с группой "Go_A" покорила Европу на конкурсе "Евровидение" с песней "Шум". Несмотря на то, что официально они заняли пятое место, по голосам зрителей "Go_A" оказались на втором месте.

Кроме этого, после конкурса победители, итальянский группа "Måneskin", и Павленко из "Go_A" неоднократно намекали на коллаборацию. Однако недавно Катя расставила все точки над "і" в программе "Світське життя".

"Давайте я прямо сейчас скажу, что ее не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и менеджмента. Пока группа не готова к сотрудничеству из-за некоторых нюансов юридических вопросов", - рассказала исполнительница.

Несмотря на это Павленко и "Go_A" продолжают активно работать. В своем Instagram Катя часто делится с поклонниками новыми фотографиями.

На этот раз она опубликовала черно-белое фото, на котором виден шрам возле ключицы.

"Время выходить из темноты", - написала певица.

"Ты сияешь и среди величайшей тьмы ✨ ", " нереальная.. ✨💔 ", "Но надо помнить, что без тьмы нет и света... Должен быть баланс", "Шикарная 💥❤️ ", "Богиня 😍 ", "Наша звездочка, которая светит нам из тьмы 🌠✨ ", "И оставить и понять опыт той тьмы!", "Видимо это тот случай когда в темноте прячется человек который несет в себе свет", "просыпайся, милая monokate время настало пора себя открыть 🖤🖤🖤🖤" - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что солистка Go_A Павленко в необычном наряде покорила образом на "Мисс Украина": "С победой".

Напомним, что Руслана дала жару с солисткой Go_A на "Маскарад-2", появилось видео: "Просто огонь".

A еще Politeka сообщала, что врачам пришлось бороться за жизнь звезды "Евровидения" солистки Go_A Павленко: "Месяцами лежала в больницах".