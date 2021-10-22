Солістка популярного гурту "Go_A", який представляв Україну на Євробаченні, Катерина Павленко захопила шанувальників виступом у незвичному костюмі на конкурсі "Міс Україна".

Як пише Politeka.net, 33-річна українська співачка, композиторка, фронтвумен гурту "Go_A", який на конкурсі Євробачення посів п’яте місце, часто виступає на різних заходах.

Катя Павленко, Go_A

Цього разу Павленко разом із "Go_A" запросили виступити на конкурсі краси "Міс Україна-2021". Кадрами зі сцени Катя поділилася у своєму Instagram.

"Miss Ukraine 2021", - підписала фото співачка.

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Як бачимо, для виступу Катерина Павленко одягнула незвичний синій наряд із глибоким декольте та пір’їнками. Образ виконавиця доповнила довгими сережками, макіяжем та цікавим аксесуаром на обличчі.

Шанувальники були в захваті від вигляду Каті, вони написали багато коментарів.

"Цей погляд...💔💔💔💔", "Місс Всесвіту👑💔", "Я вмерла, яка красуня перед нами💔💔💔", "Поверніть мені дар мови, будь ласка ❤🥀", "Мене вбили поглядом🔥", "Образ просто...вау!🔥", "Незвичний образ. Але дуже пасує!🔥Гарнюня!", "З перемогою👏", "Тут без зайвих слів, просто богиня💔", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що солістка "Go_A" підмітає вулиці після тріумфу на "Євробаченні": "Коли багато справ...".

Нагадаємо, що зірка "Євробачення" і солістка Go_A похвалилася дивними розвагами ночами: "Акт вандалізму".

A ще Politeka повідомляла, що солістка Go_A Павленко оприлюднила хвилюючі кадри італійського весілля: наречений вище на дві голови.