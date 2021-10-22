Солістка популярного гурту "Go_A", який представляв Україну на Євробаченні, Катерина Павленко захопила шанувальників виступом у незвичному костюмі на конкурсі "Міс Україна".

Як пише Politeka.net, 33-річна українська співачка, композиторка, фронтвумен гурту "Go_A", який на конкурсі Євробачення посів п’яте місце, часто виступає на різних заходах.

Цього разу Павленко разом із "Go_A" запросили виступити на конкурсі краси "Міс Україна-2021". Кадрами зі сцени Катя поділилася у своєму Instagram.

"Miss Ukraine 2021", - підписала фото співачка.

Як бачимо, для виступу Катерина Павленко одягнула незвичний синій наряд із глибоким декольте та пір’їнками. Образ виконавиця доповнила довгими сережками, макіяжем та цікавим аксесуаром на обличчі.

Шанувальники були в захваті від вигляду Каті, вони написали багато коментарів.

"Цей погляд...💔💔💔💔", "Місс Всесвіту👑💔", "Я вмерла, яка красуня перед нами💔💔💔", "Поверніть мені дар мови, будь ласка ❤🥀", "Мене вбили поглядом🔥", "Образ просто...вау!🔥", "Незвичний образ. Але дуже пасує!🔥Гарнюня!", "З перемогою👏", "Тут без зайвих слів, просто богиня💔", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що солістка "Go_A" підмітає вулиці після тріумфу на "Євробаченні": "Коли багато справ...".

Нагадаємо, що зірка "Євробачення" і солістка Go_A похвалилася дивними розвагами ночами: "Акт вандалізму".

A ще Politeka повідомляла, що солістка Go_A Павленко оприлюднила хвилюючі кадри італійського весілля: наречений вище на дві голови.