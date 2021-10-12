Солістка популярної групи "Go_A", яка стала зіркою конкурсу Євробачення, Катя Павленко розповіла, як місяцями лежала в лікарнях і через що це сталося.

Як передає Politeka.net, Катерина Павленко є солісткою популярного гурту "Go_A". Вони з групою прославилися завдяки участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2021 році.

Так, цього разу Катя Павленко прийшла на програму "ЖВЛ". Там вона розповіла докладніше про своє життя. Коли співачці було 8, то в її родині почали відбуватися скандали, і її мати з рідним братом ділили майно. У якийсь момент вони просто опинилися на вулиці і їм довелося заселитися в недобудований холодний і сирий будинок. Це послужило причиною того, що у Каті Павленко виникли проблеми з легенями.

"Вона місяцями лежала в лікарнях, і кілька разів мало не померла від переохолодження", — розповіли в програмі.

"Мені довелося заново вчитися дихати, а потім заново вчитися співати", — прокоментувала співачка.

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