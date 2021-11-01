Солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка завоювала в цьому році серця шанувальників по всій Європі після свого виступу з колективом на «Євробаченні», однозначно відповіла на питання про спільний виступ з гуртом Måneskin.

Цієї весни група Go_A підкорила всю Європу своїм хітом "Шум". Незважаючи на те, що у фіналі «Євробачення» українці зайняли тільки п'яте місце, за балами, отриманими від глядачів вони були другими.

Під час самого конкурсу українські музиканти не раз обмінювалися взаємними компліментами з переможцями конкурсу, італійським гуртом Måneskin. Обидва колективи також активно натякали на свою можливу співпрацю в майбутньому.

Незабаром Måneskin повинні виступити в Києві, у зв'язку з чим чутки про спільний виступ музикантів знову набирають силу. Втім, в інтерв'ю програмі «Світське життя» солістка Go_a Катерина Павленко вирішила раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні.

"Давайте я просто зараз скажу, що її не буде і ми назавжди закриємо це питання. Ми не змогли вирішити юридичні питання, які стосуються лейблу та менеджменту. Поки що гурт не готовий до співпраці через деякі нюанси юридичних питань", - розповіла виконавиця.

Вона додала, що Європейський музичний ринок влаштований інакше і справа не в монетизації, а в можливості співпраці взагалі.

Втім Катерина не виключила можливості виступу дуетом з італійцями в майбутньому, «коли інтерес до них спаде».

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