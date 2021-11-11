Звезда "Евровидения" и солистка популярной группы "Go_A" Катя Павленко показала пугающее небесное явление над Киевом.

Катя Павленко является известной солисткой группы "Go_A", которая прославилась на конкурсе эстрадной песни "Евровидение". Там группа поразила всю Европу своим талантом и необычным стилем. В этом году группа заняла 5-ое место на конкурсе, и была в лидерах по голосованию зрителей. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Павленко показала пугающее небесное явлением над Киевом. На фото буквально видно, как "горят" облака красными красками.

"Там, где мы искали рай

Уже горит неба край

Солнце горит огнем

Кто мы? Куда идем?", - подписала фото Катя Павленко.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Что-то на магическом", "Оооо, текст новой песни", "Красное море из облаков", "Небо горит", "Сегодная действительно красивых заход солнца", "Вау, как зачаровывает", "Мне не хватает слов, это невероятно", "Украинское хоку от Кати Павленко", "Красиво! Такой закат к холодной ясной погоде или даже морозам".

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