Вітчизняний артист Віктор Павлик, який в 55 років став батьком, здивував незвичайним чином, показавши фотографію для передплатників в Instagram.

Як пише Politeka.net, 55-річний Віктор Павлік є успішним артистом. Зараз зірка перебуває у відносинах з Катериною Репяховою, яка народила співакові дитину. І хоч пара вважає себе чоловіком і дружиною, але офіційно шлюб не оформлений. При цьому Віктор не забуває про творчість і активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото, яке автор хіта "Шикидим" Павлик опублікував у соціальній мережі, Віктор був в образі джигіта.

"Бамбарбія Кергуду", - підписав фото Павлик.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Так вип'ємо ж за те, щоб наші бажання завжди збігалися з нашими можливостями!!!", "Моменто море"," Франкович, я злякалася"," джигіт, Ай маладес"," Хочу собі таку папаху"," Вай, який джигіт красивий","Баранчик в перуці".

Нагадаємо, Віктор Павлік приголомшив несподіваними перевтіленням, насмішивши мережу

А ще Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика після Туреччини похвалила український курорт

Також Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика поскаржилася на важку працю



