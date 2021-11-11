Дружина популярного артиста і коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового - Ксенія застала його в вітальні за незвичайним заняттям.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія-танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014-му році у них народилася ще одна дочка - Серафима.

Так, цього разу на сторінці дружини Кошового з'явилося нове відео. На кадрах Ксенія заходить у вітальню, де застає свого чоловіка і дочок за захоплюючим заняттям - вони робили саморобку в школу, яку ліпили з пластиліну.

"Це як завжди. На завтра потрібна саморобка в школу", - прокоментував ситуацію Євген Кошовий.

Пізніше, Євген Кошовий показав, що у них вийшло зробити.

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