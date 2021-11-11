Затриманий підозрюваний у нанесенні каліцтв українському продюсеру і композитору Миколі Журавльову, який працював з групою KAZKA.
Інцидент стався 8 листопада в Києві в будинку по пр. Перемоги, де живе Журавльов. Композитор піднявся до сусідів, які влаштували гучні веселощі, щоб попросити їх вести себе тихіше у вечірній час, але нарвався на стусани. Один з бешкетників завдав музикантові нищівного удару в голову.
У Журавльова діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.
Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 36-річний уродженець Луганщини, йдеться в повідомленні прес-служби поліції. Крім того, із заявами звернулися ще кілька людей, які також отримали тілесні ушкодження під час конфлікту.
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За фактом розпочато три кримінальні провадження. Затриманому вже повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше Журавльов опублікував в Instagram фото з лікарняної палати і розповів про свій стан:
"Я був побитий у власному під'їзді. Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай в лікарню приїжджають вже в комі", - поділився композитор KAZKA.
Хлопцеві зробили операцію з видалення пошкоджених кісток черепа, а через місяць йому знову лягати під ніж - щоб вживити в голову пластину.
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