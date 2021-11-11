Затриманий підозрюваний у нанесенні каліцтв українському продюсеру і композитору Миколі Журавльову, який працював з групою KAZKA.

Інцидент стався 8 листопада в Києві в будинку по пр. Перемоги, де живе Журавльов. Композитор піднявся до сусідів, які влаштували гучні веселощі, щоб попросити їх вести себе тихіше у вечірній час, але нарвався на стусани. Один з бешкетників завдав музикантові нищівного удару в голову.

У Журавльова діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Ним виявився 36-річний уродженець Луганщини, йдеться в повідомленні прес-служби поліції. Крім того, із заявами звернулися ще кілька людей, які також отримали тілесні ушкодження під час конфлікту.

За фактом розпочато три кримінальні провадження. Затриманому вже повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше Журавльов опублікував в Instagram фото з лікарняної палати і розповів про свій стан:

"Я був побитий у власному під'їзді. Хірург сказав, що з такими травмами зазвичай в лікарню приїжджають вже в комі", - поділився композитор KAZKA.

Хлопцеві зробили операцію з видалення пошкоджених кісток черепа, а через місяць йому знову лягати під ніж - щоб вживити в голову пластину.

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