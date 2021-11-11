Відомій українській співачці, учасниці шоу "Голос країни-11" Мілі Нітіч дісталося від її екс-продюсера Володимира Бебешка, з яким вони скандально припинили співпрацю.

Бебешко висловив, що думає про екс-підопічну на шоу «не проломи мене».

"Вона дійсно прошибала вокалом. Вона-Українська! Вона повинна була зайняти статус державної співачки. Але вона мені сказала, що молода. Яка ти молода? 30 років-Стара! І ти завжди виглядала на 40 років! Ти Огрядна! Я дав їй можливість експериментувати. Вона лінива. Я не хочу її образити, але це правда!» ,- заявив продюсер.

Нітіч і Бебешко працювали разом близько десяти років. За словами співачки їх співпраця припинилася в грудні 2019 року, проте Бебешко стверджував, що це сталося ще раніше. Після розриву співачка заявляла, що продюсер сильно морально на неї тиснув і змушував співати пісні, які їй не подобалися. Зараз Міла займається своєю кар'єрою сама.

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