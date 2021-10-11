Певица Мила Нитич, звезда "Голосу країни", а также участница шоу "Співають всі", поделилась впечатлениями от нового проекта.

Как пишет Politeka.net, Нитич была участницей "Голосу країни 11". Милу теперь пригласили в шоу "Співають всі", где певица оказалась в "звездной сотне", капитаном которой является Наталья Могилевская. Нитич также ведет страничку в Инстаграм, где делится интересным.

На новом фото Мила была в наряде, который идеально подчеркнул формы звезды. Нитич улыбалась, впечатляя своей красотой.

"Лучшие воспоминания этого лета связанные с проектом Співають всі! Сколько просто неповторимых, крутых, смешных и чувствительных моментов связано с этими съемками! Я увиделась с коллегами и друзьями, с которыми давно не виделась и познакомилась с коллегами, которых раньше знала только заочно! И знаете что? Мы все стали одной командой за эти две недели, что нам были даны! Мы ссорились, смеялись, плакали и пели все вместе! А в моменты когда вся сотня поднималась одновременно, у меня все тело покрывалось мурашками, и казалось, что этот момент и является истинным счастьем!", - написала Нитич.

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