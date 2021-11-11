Известной украинской певице, участнице шоу "Голос країни-11" Миле Нитич досталось от ее экс-продюсера Владимира Бебешко, с которым они скандально прекратили сотрудничество.

Бебешко высказал, что думает об экс-подопечной на шоу «Не бреши мені».

«Она действительно прошибала вокалом. Она – украинская Хьюстон! Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая? 30 лет – старуха! И ты всегда выглядела на 40 лет! Ты грузная! Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда!», - заявил продюсер.

Нитич и Бебешко работали вместе около десяти лет. По словам певицы их сотрудничество прекратилось в декабре 2019 года, однако Бебешко утверждал, что это произошло еще раньше. После разрыва певица заявляла, что продюсер сильно морально на нее давил и заставлял петь песни, которые ей не нравились. Сейчас Мила занимается своей карьерой сама.

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