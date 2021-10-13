Певица Мила Нитич, звезда "Голосу країни", показала себя и поделилась горестными эмоциями в новой публикации, которую сделала в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является украинской певицей. Звезда еще в 2008 году начала пробовать свои силы в шоу-бизнесе, придя на проект "Шанс". После этого артистка приходила в несколько талант-шоу, где заявляла о себе, а также участвовала в национальном отборе на "Евровидение". Сейчас звезда снимается в "Співають всі", где вошла в "Звездную сотню", капитан которой Наталья Могилевская. Не забывает Нитич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Мила показала только свое лицо. Чувственное фото Нитич сопроводила чувственным текстом:

"Каждый человек иногда приходит к тому что же делать дальше? Куда двигаться, о чем писать

Сейчас ощущение полной пустоты и неизвестности

Возможно это осенняя хандра. Возможно у меня авитаминоз и я себя накручиваю, но иногда просто опускаются руки!

Моя самая сильная поддержка и самый мощный витамин это мои люди и моя аудитория!

Я хочу знать, о чем вам интересно читать меня здесь ?!

P.S. За что вы меня любите ?! Ваша М", - написала Мила.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Любят не за что-то, а потому что. пой, птичка, пой", "Мне очень нравиться, как вы поете. Невероятный вокал".

Напомним, Мила Нитич из "Голосу країни" сделала громкое признание об участии в шоу "Співають всі"

А еще Politeka сообщала, что экс-участница "Голосу країни" Мила Нитич сообщила о взрывах в центре Киева

Также Politeka писала, что Мила Нитич после конфликта с Поляковой высказалась о Могилевской



