Певица Мила Нитич, звезда "Голосу країни", показала себя и поделилась горестными эмоциями в новой публикации, которую сделала в социальной сети Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является украинской певицей. Звезда еще в 2008 году начала пробовать свои силы в шоу-бизнесе, придя на проект "Шанс". После этого артистка приходила в несколько талант-шоу, где заявляла о себе, а также участвовала в национальном отборе на "Евровидение". Сейчас звезда снимается в "Співають всі", где вошла в "Звездную сотню", капитан которой Наталья Могилевская. Не забывает Нитич и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Мила показала только свое лицо. Чувственное фото Нитич сопроводила чувственным текстом:
"Каждый человек иногда приходит к тому что же делать дальше? Куда двигаться, о чем писать
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Сейчас ощущение полной пустоты и неизвестности
Возможно это осенняя хандра. Возможно у меня авитаминоз и я себя накручиваю, но иногда просто опускаются руки!
Моя самая сильная поддержка и самый мощный витамин это мои люди и моя аудитория!
Я хочу знать, о чем вам интересно читать меня здесь ?!
P.S. За что вы меня любите ?! Ваша М", - написала Мила.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Любят не за что-то, а потому что. пой, птичка, пой", "Мне очень нравиться, как вы поете. Невероятный вокал".
Напомним, Мила Нитич из "Голосу країни" сделала громкое признание об участии в шоу "Співають всі"
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