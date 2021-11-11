Популярний музикант Дмитро Монатік, який нещодавно став Народним артистом України, показав фото з різницею в два роки, і показав, як змінилася його сім'я за цей час.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро разом зі своєю сім'єю знаходиться в Дубаї в гігантському акваріумі і підводному зоопарку. Він показав два фото з різницею в два роки, де видно, як змінився він і його дружина - Ірина з синами Платоном і Данилом за цей час.

"З різницею в 2 роки... яка? 19 vs 21?",- запитав Дмитро Монатік.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото артиста: "Шнурки правильно розправляв вже тоді", "Діти виросли, батьки помолодшали!", "Діма походу кросівки раз в 3 роки купує", "Перша 19, дітки ще малепусенькі", "Всі фото теплі, душевні, чудові", "Обидві фотографії гарні! Щастя там і там", "Завдяки дітям можна взагалі зрозуміти, що час минув", "Дім,ви з вашою сім'єю, і на одному і на іншому фото дуже гарні".

Раніше повідомлялося, дружина Монатіка в стильному костюмі показала, якою левицею може бути: "Тотальне захоплення"

Також, Монатік осоромився на пляжі і насмішив українців кадрами: "А в гороскопі було сказано..."

Politeka розповідала, Монатік з родиною покинув Україну, дружина розкрила причину: "Приїхали підтримати..."



