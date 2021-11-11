Популярный музыкант Дмитрий Монатик, который недавно стал Народным артистом Украины, показал фото с разницей в два года, и показал, как изменилась его семья за это время.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий вместе со своей семьей находится в Дубае в гигантском аквариуме и подводном зоопарке. Он показал два фото с разницей в два года, где видно, как изменился он и его жена - Ирина с сыновьями Платоном и Даниилом за это время.

"С разницей в 2 года… Какая? 19 vs 21?", - спросил Дмитрий Монатик.

Поклонники оставили множество комментариев под фото артиста: "Шнурки правильно расправлял уже тогда", "Дети выросли, родители помолодели!", "Дима походу кроссовки раз в 3 года покупает", "Первая 19, детки ещё малепусенькие", "Все фото теплые, душевные, чудесные", "Обе фотографии хороши! Счастье там и там", "Благодаря детям можно вообще понять, что время прошло", "Дим, Вы с вашей семьей, и на одном и на другом фото очень хороши".

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