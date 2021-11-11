Відома актриса Вікторія Булітко з "Дизель шоу" розкрила секрет свого успіху, і дала життєву пораду українцям.

Як передає Politeka.net, Вікторія Булітко є відомою українською гумористкою. Також вона відома як актриса "Дизель шоу". Дівчина починала свою кар'єру в різних гумористичних проєктах. Після цього вона потрапила в команду КВН "Дівчата з Житомира", де виступала як співоча актриса.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Вікторія Булітко перед нанесенням гриму позує на камеру. Під фото зірка "Дизель шоу" вирішила дати настанову українцям і розповіла, як сама досягла успіху.

"Друзі, не забувайте, що життя прекрасне! Але, також не забувайте, що вона швидкоплинна.

Вибирайте для свого життєвого шляху тих людей, з ким хочеться робити спільну справу, подорожувати, кому хочеться довіряти, хто тебе надихає , з ким ти відчуваєш себе вільним, особливим і щасливим.

Вибирайте ту роботу, яка приносить вам задоволення, кайф, позитив, викликає інтерес, радість, і дає багато енергії, незважаючи на втому.

Пам'ятайте, що все в ваших руках. І що, дуже важливо жити з вдячністю, кожен день. Ця енергія дасть вам сил і буде допомагати у вашому шляху.

І, пишу я це не тільки для тих, хто ще не вибрав свій вектор, але і для тих, хто хоче, щось змінити, але боїться. Повірте, це не порожні слова. Сама пройшла звивистий шлях))) тому, як їхала із Запоріжжя до Києва в нікуди, не маючи за спиною нічого, крім батьківського благословення . При цьому, житла свого не було , а в кишені скромно лежали 100$ (Долар тоді був по 8).

Але, найголовніше, що я вірила в те, що, якщо ти хочеш, до чогось прагнеш, і всередині переповнений світлою енергією, то у тебе все вийде

P. S. Добра, миру, любові!

…

Так, поза на фото здається закритою, але, я завжди так сиджу на гримі", - висловилася Вікторія Булітко.

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