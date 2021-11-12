На популярному шоу "Маска" представили персонажа"Летюча миша". Українці підозрюють, що за маскою ховається Melovin, Борисюк, Ступка або Слава Дьомін.
Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проєкту "Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник, і також Андрій Данилко.
Так, цього разу на акаунті програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували нове фото. На шоу представили героя - Кажана. Українці розгадують, хто за цією маскою може ховатися.
"Хто сховався під маскою Кажана?
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Глядачі вважають, що за образом можуть бути MELOVIN, Остап Ступка, Віталій Борисюк або Слава Дьомін.
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А новий випуск шоу маска побачимо вже 13 листопада о 21:00 на телканалі "Україна", - повідомили на акаунті.
Шанувальники шоу залишили безліч коментарів: "Думаю, що не Melovin", "Точно не Melovin. Голос не його. Більше схожий на Ступку, і за статурою, і за підказками", "Навряд-чи там Мел, підказки взагалі не про нього. Я думаю що він може бути в жирафі", "Борисюк, я впевнена на 80%".
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