Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", похвалилася стильним вбранням на осінній прогулянці.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина - Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото. На кадрах Катя Осадча в білих брюках і бежевій блузці із зав'язками на шиї позує на камеру. Також свій образ вона підкреслила помаранчевим піджаком, який відмінно поєднується з жовтими деревами.

"Стояла і слухала...осінь", - підписала фото Катя Осадча.

Шанувальники телеведучої залишили для неї безліч приємних коментарів під фото: "Ух, і коли ви все встигаєте?!", "Неймовірні фото", "І вітер їй пестив волосся...", "Яка ви красуня", "Милуюся вами", "Атмосферні фото", "Чарівна", "Жінка з дивовижним почуттям смаку!", "Ви така жіночна".

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