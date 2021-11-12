Співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка "Время и Стекло", яка нещодавно потрапила до лікарні, сколихнула шанувальників заявою.
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram.
нещодавно 31-річній Дорофєєвій довелося скасувати запланований концерт через різке погіршення самопочуття. Виконавиця потрапила до лікарні з отруєнням.
Артистку вже виписали, і вона повертається до звичного ритму життя.
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А нове оголошення артистки взагалі дуже порадувало її шанувальників.
«Я сьогодні виступаю в Чернівцях, а у вас шо як?"- написала вона.
Дорофєєва показала фото, на якому зображена сидячи на балконі. Співачка широко розставила ноги і прикрила обличчя журналом. При цьому в геолокації знімка вказані Чернівці.
"Це не Чернівці", - відреагував на фото чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес.
Надя визнала, що він правий.
"Надюша удачі на концерті», «Надя фото вогонь», «шикарна», - пишуть в коментарях користувачі Мережі.
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