Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника, який веде шоу "Україна має талант" і "Холостячка", Христина показала, як виріс їх молодший син за рік.

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр.

Так, цього разу дружина Решетника опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. На кадрі щаслива Христина Решетник тримає на руках молодшого сина - Олександра. Малюк народився 28 листопада 2020 року, і скоро йому буде вже майже рік. Дружина Решетника показала, як малюк виріс за цей час.

"Ми з моїм 🥐

Нехай щоранку у вас буде таким же солодким", - побажала Христина Решетник.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів під фото: "Дуже красиве фото", "Солодкі такі", "Так він підріс вже! Такий погляд усвідомлений, пупсічек такий", "Ну який же солодкий", "Якби мамі трьох дітей було так життєрадісно, як на фото", "Які класні, просто принадність", "Такий серйозний хлопчик".

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