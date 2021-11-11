Співачка Злата Огневич, яка є новою "Холостячкою", показала себе до прийняття себе і після, порадувавши фанатів в соціальній мережі Тікток.
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною вітчизняною артисткою. Зірка брала участь на Євробаченні і привезла в Україну "бронзу". Також Злата спробувала свої сили в першому сезоні шоу" Маска", де стала в підсумку переможницею. А в другому сезоні "Холостячки" Огневич вирішила стати головною героїнею. Зірка за час проекту наважилася і показала, які тепер ефектні фотосесії влаштовує.
На кадрах можна побачити скромну Злату на декількох фото.
"Я до прийняття себе".
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Після цього красуня з'явилася в мереживній білизні, прозорому вбранні і боді, вражаючи формами і фігурою. Кадри вийшли дуже провокаційними.
"Я зараз", - написала Злата.
"Ну що сказати, бомба", - написав фанат.
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