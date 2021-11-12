Відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, якому приписували роман з українською поп-дівою Тіною Кароль, виступив на весіллі ведучої "Танців з зірками" Іванни Онуфрійчук.
Як повідомляє Politeka.net, 11 листопада Іванна офіційно розписалася з казахським мільйонером Алмазом після розкішного весілля на Мальдівах, з'явилися кадри з церемонії.
"І знову Дан Балан на нашому весіллі", - зазначила Іванна.
Коханого Онуфрійчук давно називали її чоловіком, що не дивно: у лютому цього року пара зіграла яскраве весілля на Мальдівах, поділившись кадрами в соціальних мережах. Все пройшло з великим розмахом, пара замовила розкішне декорування на пляжі і запросила на свято кілька десятків рідних з усього світу.
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Цікаво, що розважав коханих і гостей церемоній Дан Балан обидва рази.
Офіційне весілля Іванни та алмазу відбулося вже в Києві. Судячи з кадрів Дан Балан порадував молодят та їхніх гостей співом наживо.
Кадри виступів з'явилися в мережі.
Деякі з них виклала сама наречена, а також гості весілля.
Як відомо, Іванна Онуфрійчук в новому сезоні Танців з зірками стала ведучою голдрума, замінивши Тіну Кароль.
Нагадаємо, Онуфрійчук з "Танців з зірками" хвалилася ідеальною фігуркою в басейні.
Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці.
Також Politeka писала, чоловік-мільйонер ведучої Онуфрійчук приголомшив своєю появою на"Танцях з зірками".