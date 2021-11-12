Відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, якому приписували роман з українською поп-дівою Тіною Кароль, виступив на весіллі ведучої "Танців з зірками" Іванни Онуфрійчук.

Як повідомляє Politeka.net, 11 листопада Іванна офіційно розписалася з казахським мільйонером Алмазом після розкішного весілля на Мальдівах, з'явилися кадри з церемонії.

"І знову Дан Балан на нашому весіллі", - зазначила Іванна.

Коханого Онуфрійчук давно називали її чоловіком, що не дивно: у лютому цього року пара зіграла яскраве весілля на Мальдівах, поділившись кадрами в соціальних мережах. Все пройшло з великим розмахом, пара замовила розкішне декорування на пляжі і запросила на свято кілька десятків рідних з усього світу.

Цікаво, що розважав коханих і гостей церемоній Дан Балан обидва рази.

Офіційне весілля Іванни та алмазу відбулося вже в Києві. Судячи з кадрів Дан Балан порадував молодят та їхніх гостей співом наживо.

Кадри виступів з'явилися в мережі.

Деякі з них виклала сама наречена, а також гості весілля.

Як відомо, Іванна Онуфрійчук в новому сезоні Танців з зірками стала ведучою голдрума, замінивши Тіну Кароль.

Нагадаємо, Онуфрійчук з "Танців з зірками" хвалилася ідеальною фігуркою в басейні.

Як повідомляла Politeka, ведуча "Танців з зірками" показала свого чоловіка-мільйонера на романтичній прогулянці.

Також Politeka писала, чоловік-мільйонер ведучої Онуфрійчук приголомшив своєю появою на"Танцях з зірками".