Мужчина-миллионер ведущей "Танців з зірками" Иванны Онуфрийчук, который живет не в Украине, неожиданно появился на съемочной площадке проекта с огромным букетом роз.
Как пишет Politeka.net, 35-летняя Иванна Онуфрийчук, которая стала новой ведущей шоу "Танці з зірками" вместо Тины Кароль, замужем за бизнесменом из Казахстана по имени Алмаз. Сейчас мужчина живет и работает в Швейцарии, однако это не помешало ему прилететь в Украину и прийти на шоу.
Видео, где Алмаз дарит Онуфрийчук огромный букет роз, новая ведущая опубликовала в своем Instagram.
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"Семейный вечер на "Танці з зірками" ✨Он особенный для меня, потому что сегодня впервые на эфир пришел мой любимый❤️
Для меня поддержка родных и любимого очень важна. Это люди, с которыми я всегда советуюсь, делюсь всеми моментами и которых ценю больше всего 😍
Счастлива, что сегодня они в зале и я чувствую их тепло ✨ ", - написала Иванка.
Поклонники поставили почти 35 тысяч лайков на написали много комментариев.
"Какие же вы красивые 😍😍😍 "," Вы такая очаровательная 😍🔥 ", "какая же красивая у вас любовь ♥️ приятно смотреть на такую пару 🥰 ", "Вы прямо засияли как Алмаз вошел 😍😍😍 ", "Не могу вами нарадоваться ,вы прекрасны ❤️❤️❤️❤️❤️", " какая у вас с Алмазом красивая настоящая любовь, это невооруженным взглядом видно! Больше действий и меньше слов 😍❤️ , ваши отношения только радуют глаз! ",- написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала яркий стиль на мрачную осень: "Сказочно".
Напомним, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала своего любимца, с которым возвращается в Украину: "На этот раз...".
A еще Politeka сообщала, что Онуфрийчук в платье с вырезом показала себя с выгодных ракурсов: "Красивая кошечка".