Молода українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка стала новою зіркою шоу "Танці з зірками", показала свій новий образ і відкрила несподіваний секрет.

Як пише Politeka.net, в Instagram телеведуча показала, як її готували до нового ефіру танцювального шоу, який відгримів у неділю. На відео красуня показала себе з усіх боків, вигідно підкресливши достоїнства своєї фігурки. Онуфрійчук зізналася, що сукню їй поміняли практично перед виходом у прямий ефір.

«Змінили сукню за кілька хвилин до ефіру, але так образ став ще красивішим! Відшумів 9-й ефір @tanci1plus1 яскраво", - підписала відео ведуча.

У коментарях новій зірці шоу залишили масу приємних слів.

"Дуже гарний макіяж) вам нереально підходить", «яка красива кішечка», «ви дуже красива, талановита, мудра жінка - приклад для багатьох», «хороша і така сяюча, соковита і жіночна», «сукня була кайфова», «кожен ваш образ просто чарівний, ви як завжди шикарно виглядаєте», «Ох, ця ніжка», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Онуфрійчук у прозорій блузці показала себе у всій красі:"Ви знаєте мене".

А ще Politeka писала, що Онуфрійчук показала, як її балує чоловік-мільйонер: «вдома знову...».

Також Politeka повідомляла, що Онуфрійчук показала незабутній образ перед початком шоу:"я хочу просто покривлятися".