Известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывали роман с украинской поп-дивой Тиной Кароль, выступил на свадьбе ведущей «Танців з зірками» Иванны Онуфрийчук.

Как сообщает Politeka.net, 11 ноября Иванна официально расписалась с казахским миллионером Алмазом после роскошной свадьбы на Мальдивах, появились кадры с церемонии.

"И снова Дан Балан на нашей свадьбе", - отметила Иванна.

Возлюбленного Онуфрийчук давно называли ее мужем, что неудивительно: в феврале этого года пара сыграла яркую свадьбу на Мальдивах, поделившись кадрами в социальных сетях. Все прошло с большим размахом, пара заказала роскошное декорирование на пляже и пригласила на праздник несколько десятков родных со всего мира.

Интересно, что развлекал возлюбленных и гостей церемоний Дан Балан оба раза.

Официальная свадьба Иванны и Алмаза состоялась уже в Киеве. Судя по кадрам Дан Балан порадовал молодоженов и их гостей пением вживую.

Кадры выступлений появились в Сети.

Некоторые из них выложила сама невеста, а также гости свадьбы.

Как известно, Иванна Онуфрийчук в новом сезоне танцев со звездами стала ведущей голдрума, заменив Тину Кароль.

Напомним, Онуфрийчук из «Танців з зірками» хвастнула идеальной фигуркой в бассейне.

Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке.

Также Politeka писала, муж-миллионер ведущей Онуфрийчук огорошил своим появлением на "Танцях з зірками".