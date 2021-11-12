Известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывали роман с украинской поп-дивой Тиной Кароль, выступил на свадьбе ведущей «Танців з зірками» Иванны Онуфрийчук.
Как сообщает Politeka.net, 11 ноября Иванна официально расписалась с казахским миллионером Алмазом после роскошной свадьбы на Мальдивах, появились кадры с церемонии.
"И снова Дан Балан на нашей свадьбе", - отметила Иванна.
Возлюбленного Онуфрийчук давно называли ее мужем, что неудивительно: в феврале этого года пара сыграла яркую свадьбу на Мальдивах, поделившись кадрами в социальных сетях. Все прошло с большим размахом, пара заказала роскошное декорирование на пляже и пригласила на праздник несколько десятков родных со всего мира.
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Интересно, что развлекал возлюбленных и гостей церемоний Дан Балан оба раза.
Официальная свадьба Иванны и Алмаза состоялась уже в Киеве. Судя по кадрам Дан Балан порадовал молодоженов и их гостей пением вживую.
Кадры выступлений появились в Сети.
Некоторые из них выложила сама невеста, а также гости свадьбы.
Как известно, Иванна Онуфрийчук в новом сезоне танцев со звездами стала ведущей голдрума, заменив Тину Кароль.
Напомним, Онуфрийчук из «Танців з зірками» хвастнула идеальной фигуркой в бассейне.
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке.
Также Politeka писала, муж-миллионер ведущей Онуфрийчук огорошил своим появлением на "Танцях з зірками".