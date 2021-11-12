У Мережу потрапили тривожні кадри зі співачкою Софією Ротару - шанувальники не на жарт запереживали, що у 74-річної артистки хвороба Паркінсона.

Так, користувачів налякало те, як у Софії Михайлівни тремтіла голова під час церемонії вручення нагород "Національна легенда України". Кадри опублікували в соцмережі TikTok, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Ротару сиділа в залі, слухаючи виступ на сцені президента України Володимира Зеленського. Чітко видно, що у артистки трясеться голова. Але коли вона піднялася зі свого місця, почала посміхатися і вітати присутніх, тремтіння вгамувалося.

Користувачі припустили, що, можливо, у Ротару розвивається хвороба Паркінсона. Інші приписали тремтіння до звичайного хвилювання.

Тим не менш, кілька днів тому в Мережу просочилося ще одне тривожне відео з виступу Ротару на приватному заході в Берліні. Співачка виконувала свою знамениту "Червону руту" - багато хто помітив, що у неї в цей момент тряслися руки.

Як би там не було, молодша сестра Софії Михайлівни Ауріка в недавньому інтерв'ю спростувала чутки про хвороби співачки (їй приписували туберкульоз і навіть рак). За її словами, це всього лише плітки, сестра "здорова і проживе ще довго".

Користувачі бурхливо обговорюють стан здоров'я Ротару і висувають свої версії:

"Досить це зробити, серйозно. Повинна ж бути хоч крапля поваги"

"У 74 вже пора чого-небудь трястися"

"Так вона ледве ходить і руки трясуться давно, просто по телевізору це намагаються не показувати"

"Народ її будь-яку любить - заслужила!❤️"

"Яка вона прекрасна 🔥 🔥 Вік бере своє. Здоров'я вам, Софія Михайлівна"

"Паркінсон пробив. Їй би травушки цілющої в лікувальних дозах прийняти у вигляді інгаляції. Відпускає".

Нагадаємо, рідна сестра Ротару, у якої підозрювали онкологію, розповіла правду про стан співачки: "Господи, люди..."

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