В Сеть попали тревожные кадры с певицей Софией Ротару - поклонники не на шутку запереживали, что у 74-летней артистки болезнь Паркинсона.

Так, пользователей напугало то, как у Софии Михайловны дрожала голова во время церемонии вручения наград "Национальная легенда Украины". Кадры опубликовали в соцсети TikTok, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Ротару сидела в зале, слушая выступление на сцене президента Украины Владимира Зеленского. Отчетливо видно, что у артистки трясется голова. Но когда она поднялась со своего места, начала улыбаться и приветствовать собравшихся, дрожь унялась.

Пользователи предположили, что, возможно, у Ротару развивается болезнь Паркинсона. Другие приписали дрожь к обычному волнению.

Тем не менее, несколько дней назад в Сеть просочилось еще одно тревожное видео с выступления Ротару на частном мероприятии в Берлине. Певица исполняла свою знаменитую "Червону руту" - многие заметили, что у нее в этот момент тряслись руки.

Как бы там ни было, младшая сестра Софии Михайловны Аурика в недавнем интервью опровергла слухи о болезнях певицы (ей приписывали туберкулез и даже рак). По ее словам, это всего лишь сплетни, сестра "здорова и проживет еще долго".

Пользователи бурно обсуждают состояние здоровья Ротару и выдвигают свои версии:

"Хватит это форсить, серьезно. Должна же быть хоть капля уважения"

"В 74 уже пора чему-нибудь трястись"

"Да она еле ходит и руки трясутся давно, просто по телевизору это стараются не показывать"

"Народ ее любую любит - заслужила!❤️"

"Какая она прекрасная 🔥🔥 Возраст берет свое. Здоровья вам, София Михайловна"

"Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять в виде ингаляции. Отпускает".

Напомним, родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы: "Господи, люди..."

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