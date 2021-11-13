Учасник шостого сезону "Холостяк" Іраклі Макацарія, популярний шоумен з грузинським корінням, влаштував ефектні танці зі своєю 19-річною нареченою.

Як пише Politeka.net, Грузинський шоумен Іраклі Макацарія досить популярний в Україні. Зірка знімався в шостому "Холостяку", але так і не зміг знайти свою любов. Але зараз Мацакарія зустрічається з 19-річною Лізою. Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео Іраклі показав, як танцює зі своєю коханою. Дівчина застрибнула на руки до шоумена, а він її підняв над собою.

"Перша спроба. Любов дійсно вміє літати", - написав Іраклі.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Класні, щасливі", "улюблений фільм" ," для довгого сімейного життя в шлюбі ви повинні бути кращими друзями, наймиліші хлопці", " це постановка весільного танцю?) ", "Яке щастя бачити таке щастя!!! Будьте нескінченно щасливі!!".

Нагадавши, "Холостяк" Макацарія показав, як 19-річна наречена крутить ним, як хоче

А ще Politeka писала, що" Холостяк " Макацарія вирішив станцювати прямо за кермом авто на повному ходу

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