Участник шестого сезона "Холостяк" Иракли Макацария, популярный шоумен с грузинскими корнями, устроил эффектные танцы со своей 19-летней невестой.

Как пишет Politeka.net, грузинский шоумен Иракли Макацария довольно популярен в Украине. Звезда снимался в шестом "Холостяке", но так и не смог найти свою любовь. Но сейчас Мацакария встречается с 19-летней Лизой. Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Иракли показал, как танцует со своей возлюбленной. Девушка запрыгнула на руки к шоумену, а он ее поднял над собой.

"Первая попытка. Любовь действительно умеет летать", - написал Иракли.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Классные, счастливые", "Любимый фильм", "Для долгой семейной жизни в браке вы должны быть лучшими друзьями, милейшие ребятки", "Это постановка свадебного танца?)", "Какое счастье видеть такое счастье!!! Будьте бесконечно счастливы!!".

Напомним, главный герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария показал, как 19-летняя невеста вертит ним, как хочет

А еще Politeka писала, что главный герой шоу "Холостяк" Иракли Макацария решил станцевать прямо за рулем авто на полном ходу

Также Politeka сообщала, что "Холостяк" Макацария засветился на "Танцах со звездами" с 19-летней возлюбленной, всполошив Гвоздеву



