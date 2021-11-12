Співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), розповіла про свою нову закоханість, поділившись з українцями в Instagram.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала популярною завдяки дуету з Олексієм Потапенко"Потап і Настя". Нещодавно пара одружилася і вирішила зайнятися сольними проектами. Потапенко почав виступати під псевдонімом ПТП, а Настя Каменських взяла псевдонім NK.

Зірка також активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На нових сторіс Настя показала, що підготувала.

"Ділюся з вами новинами. Я записала нову пісню. І вона буде особливою і несподіваною з кількох причин", - написала зірка.

"Да. Вперше за довгий час це буде колаборація. З одним дуже талановитим виконавцем. Я вже закохалася в цю пісню і сподіваюся, ви теж скоро закохаєтеся", - продовжила Настя інтригувати фанатів.

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