Екс-дружина DZIDZIO і відома співачка Slavia (Ярослава Притула) розповіла про свій конфлікт з Ольгою Цибульською, і відповіла на її зухвалий випад.

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Незважаючи на розрив, вони залишаються в хороших відносинах. За слова артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.

Так, цього разу Slavia розповіла про свій конфлікт з Ольгою Цибульською. Про це передає видання "Сьогодні". Як виявилося, що співачка заявила в одному з інтерв'ю, що на неї обрушився негатив з усіх боків, і вона натякнула, що це через Slavia.

"Зробила це дуже хитро. Вона не сказала Моє ім'я, просто сказала-здогадайтеся... Ніколи я їй нічого поганого не робила, не писала, не було у нас ніяких конфліктів", - розкрила співачка.

Також, співачка розповіла про те, що DZIDZIO не хотів розмовляти з Цибульською, і вона мало не змушувала його це робити.

"Не хотів чомусь. Не знаю чому. Насправді вони не спілкувалися всі ці роки так як це здається, ніби вони друзі. Насправді Оля до Михайла так, здалеку, на "ви", як то кажуть. Вона в особистій розмові з ним тримається дуже терпимо. Лише коли виходить на сцену, на камеру, вона дозволяє собі все, що потрапило", - висловилася Slavia.

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