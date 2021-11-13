Экс-супруга DZIDZIO и известная певица Slavia (Ярослава Притула) рассказала о своём конфликте с Ольгой Цибульской, и ответила на её дерзкий выпад.

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По слова артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз Slavia рассказала о своём конфликте с Ольгой Цибульской. Об этом передает издание "Сегодня". Как оказалось, что певица заявила в одном из интервью, что на неё обрушился негатив со всех сторон, и она намекнула, что это из-за Slavia.

"Сделала это очень хитро. Она не сказала мое имя, просто сказала – догадайтесь... Никогда я ей ничего плохого не делала, не писала, не было у нас никаких конфликтов", - раскрыла певица.

Также, певица рассказала о том, что DZIDZIO не хотел разговаривать с Цибульской, и она чуть ли не заставляла его это делать.

"Не хотел почему-то. Не знаю почему. На самом деле они не общались все эти годы так как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу так, издалека, на "вы", как говорится. Она в личном разговоре с ним держится очень терпимо. Лишь когда выходит на сцену, на камеру, она позволяет себе все, что попало", - высказалась Slavia.

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