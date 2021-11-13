Популярний бізнесмен і фіналіст першого сезону "Холостячки", де головною героїнею була Ксенія Мішина, Олексій Тригубенко розповів про свою проблему, яка у нього з'явилася після проектів.

Як пише Politeka.net, Олексій Тригубенко був учасником шоу "Холостячка", але у фіналі втратив перемогу і Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта. Бізнесмен розповів, що після проекту він більше не знайомиться з дівчатами. Як виявилося, Олексію потрібно розібратися в собі і відвідати психотерапевта, щоб вирішити проблему. У нових сторіс Instagram Тригубенко поділився відчуттями від відвідування фахівця.

"Нарешті вдома. Сьогодні була третя зустріч з психотерапевтом і по-моєму ми розкрили основну проблему", - написав Олексій під фото.

"Нарешті я вдома. Така самотоха перед день народженням. Зараз поїду, відпочину, напишу пост. До речі, у мене сьогодні ще було третє заняття з моїм психотерапевтом", - написав Олексій.





"Але поки не зрозумілий мотив, навіщо я максимально знецінюю себе і свої пріоритети, намагаюся відповідати не своїм цінностям, таким чином знищую себе", - написав на другому сторіс Олексій.

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