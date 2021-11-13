Популярный бизнесмен и финалист первого сезона "Холостячки", где главной героиней была Ксения Мишина, Алексей Тригубенко рассказал о своей проблеме, которая у него появилась после проектов.

Как пишет Politeka.net, Алексей Тригубенко был участником шоу "Холостячка", но в финале упустил победу и Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Бизнесмен рассказал, что после проекта он больше не знакомится с девушками. Как оказалось, Алексею нужно разобраться в себе и посетить психотерапевта, чтобы решить проблему. В новых сторис Инстаграм Тригубенко поделился ощущениями от посещения специалиста.

"Наконец-то дома. Сегодня была третья встреча с психотерапевтом и по-моему мы вскрыли основную проблему", - написал Алексей под фото.

"Наконец-то я дома. Такая самотоха перед день рождением. Сейчас покушаю, отдохну, напишу пост. Кстати, у меня сегодня еще было третье занятие с моим психотерапевтом", - написал Алексей.





"Но пока не понятен мотив, зачем я максимально обесцениваю себя и свои приоритеты, стараюсь соответсвовать не своим ценностям, таким образом уничтожаю себя", - написал на втором сторис Алексей.

Напомним, Тригубенко разоткровенничался об отношениях после провала в "Холостячке" и успел пожалеть

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