Народна і заслужена артистка Ольга Сумська показала свою дочку Анну Борисюк, А також засвітилася з мамою Насті Каменських на зйомках програми.
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська майже 40 років радує українців своєю грою в театрі і кіно. Зірка отримала безліч звань і продовжує активно працювати на телебаченні. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ольга показала, як проходили зйомки програми "відкриттяпіслямова". На фотографії, яку розмістила Сумська, можна побачити Аллу Кудлай, 66-річну маму Насті Каменських - Ліду, а також дочку Сумської Ганну Борисюк і саму Ольгу.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Кікабідзе пояснив, що думає про українських артистів в Росії: "Потрібно вимагати у свого уряду..."
Українців попередили про небезпеку напередодні різкого похолодання: "всі регіони накриють..."
Обірвалося життя улюбленця публіки, на його жартах виросли покоління: "Йде епоха"
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук зізналася, на скільки років за нього старша: "Стара кобила"
На ще одному сторіс Ольга вже була з найбагатшою співачкою України-Камалією. Зірку так називають у ЗМІ, адже вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера.
На ще одному сторіс Ольга була з іншими учасниками проекту. На фото можна помітити Анну Свиридову та Олега Скрипку.
Нагадаємо, Каменських чесно показала обличчя без косметики і фільтрів на прогулянці з Потапом
А ще Politeka писала, що Каменських засвітила дизайнерський інтер'єр їх з Потапом Елітного особняка
Також Politeka повідомляла, що Каменських в міні-шортах показала після домашнього тренування, як треба рухатися