Народна і заслужена артистка Ольга Сумська показала свою дочку Анну Борисюк, А також засвітилася з мамою Насті Каменських на зйомках програми.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська майже 40 років радує українців своєю грою в театрі і кіно. Зірка отримала безліч звань і продовжує активно працювати на телебаченні. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ольга показала, як проходили зйомки програми "відкриттяпіслямова". На фотографії, яку розмістила Сумська, можна побачити Аллу Кудлай, 66-річну маму Насті Каменських - Ліду, а також дочку Сумської Ганну Борисюк і саму Ольгу.

На ще одному сторіс Ольга вже була з найбагатшою співачкою України-Камалією. Зірку так називають у ЗМІ, адже вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера.

На ще одному сторіс Ольга була з іншими учасниками проекту. На фото можна помітити Анну Свиридову та Олега Скрипку.

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